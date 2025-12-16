CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia avvia ufficialmente la fase di progettazione degli interventi previsti per i cimiteri cittadini, un percorso articolato che riguarda sia il Cimitero nuovo (Braccianese Claudia) sia il Cimitero monumentale (Aurelia), con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza, funzionalità e tutela del patrimonio storico e culturale della città.

Si tratta di una programmazione organica, frutto del lavoro avviato dall’assessorato all’ambiente e oggi portato avanti dall’assessorato ai Lavori Pubblici, che punta a rispondere a criticità attese da tempo e a costruire una visione di medio e lungo periodo per la gestione dei luoghi della memoria.

Per quanto riguarda il Cimitero nuovo, la progettazione prevede interventi mirati alla sicurezza e alla funzionalità delle strutture. A partire dal nuovo anno saranno installati nuovi infissi di chiusura per i padiglioni E, L, F e G, attualmente esposti agli agenti atmosferici e spesso soggetti a situazioni di degrado e utilizzi impropri. È stato inoltre predisposto un piano di lottizzazione per la realizzazione di nuove cappelle, redatto in conformità al vigente Piano Regolatore Cimiteriale, così da rispondere in modo ordinato e programmato alle esigenze della cittadinanza.

Parallelamente, grande attenzione è rivolta al Cimitero monumentale, dove è stato avviato l’iter per la pubblicazione delle tombe in stato di abbandono. Grazie a un’attenta ricognizione storica, sono state individuate sepolture di particolare rilevanza storica e civile, tra cui quelle riconducibili a cittadini vittime di persecuzione politica, che saranno tutelate direttamente dal Comune ed escluse dalle procedure di abbandono.

Sempre all’interno del Cimitero monumentale, è in fase di definizione la progettazione per la messa in sicurezza dell’area NC76 e per due importanti interventi di restauro conservativo. Il primo riguarda l’emiciclo, con opere strutturali finalizzate alla piena messa in sicurezza dell’area. Il secondo riguarda il Tempietto del Pernicoli, noto come Bramantesco. Progetti che consentiranno anche la partecipazione a bandi di finanziamento dedicati alla valorizzazione del patrimonio monumentale.

"Con questo avvio della progettazione l’Amministrazione compie un passo concreto e atteso verso una gestione più attenta e rispettosa dei cimiteri cittadini. Parliamo di luoghi che non sono solo spazi di sepoltura, ma parti fondamentali della memoria collettiva di Civitavecchia. Mettere in sicurezza, programmare e valorizzare significa prendersi cura della città e della sua storia", dichiara il Sindaco Marco Piendibene.

"L’avvio della progettazione rappresenta un passaggio fondamentale per trasformare esigenze note da tempo in interventi concreti. Stiamo lavorando su una programmazione strutturata che tiene insieme sicurezza, funzionalità e rispetto del patrimonio, superando criticità storiche e restituendo ai cittadini spazi più ordinati e sicuri", afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti.

"Il lavoro avviato sui cimiteri nasce dall’esigenza di coniugare decoro, sicurezza e tutela ambientale e storica. La cura delle alberature, la pianificazione degli spazi e la tutela delle sepolture di valore storico vanno tutte nella direzione di una gestione più consapevole e rispettosa di luoghi che appartengono all’intera comunità", sottolinea l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini.

L’Amministrazione comunale conferma infine che il percorso proseguirà valorizzando anche le segnalazioni dei cittadini, che diventano parte integrante di un processo condiviso di miglioramento e tutela dei cimiteri comunali, intesi come elementi centrali del patrimonio urbano e della memoria collettiva della città.

