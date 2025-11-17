CERVETERI – Il Comune di Cerveteri si è aggiudicato un contributo di 5mila euro per la realizzazione del tradizionale Presepe Vivente, una delle manifestazioni natalizie più sentite e partecipate della città. Il finanziamento arriva a seguito della partecipazione dell’Ente all’Avviso Pubblico Regionale per la promozione di tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari per l’anno 2025.

“Prosegue il lavoro organizzativo e di preparazione al Natale da parte della nostra Amministrazione – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura – nei giorni scorsi ci è stato ufficializzato anche il finanziamento di 30mila euro per le luminarie e ora questi ulteriori 5mila euro per il Presepe Vivente, che coinvolge tantissime realtà e persone e che ogni anno regala grandi emozioni. Quest’anno, inoltre, abbiamo ottenuto un contributo maggiore rispetto al passato, a testimonianza delle capacità del nostro Ente nel partecipare agli avvisi pubblici e nell’aggiudicarsi fondi extra-comunali”.

L’Assessore ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità: “Il Presepe Vivente è uno di quegli appuntamenti che da sempre ci rende comunità e richiama numerose persone in città. Ringrazio la Responsabile dell’Ufficio Cultura, Dottoressa Isabella Massicci, e i dipendenti Desiree Mencarini e Fabrizio Sale: ottenere finanziamenti sovracomunali richiede programmazione ed è fondamentale per garantire un’offerta culturale sempre di qualità e variegata”.

Il contributo consentirà al Comune di confermare e valorizzare una tradizione storica che da sempre rappresenta uno dei momenti più emozionanti del Natale caerite.