LADISPOLI - Proseguono a passo spedito i lavori di restyling del Castellaccio dei Monteroni avviati grazie ai fondi del Pnrr: oltre 3,5 milioni di euro. Quasi ultimato l'esterno, il tetto - come spiegato dal consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti, è stato consolidato proprio come i camminamenti e la rimozione dei vecchi intonaci. Riflettori puntati sulla parte interna, ancora da ultimare. «L'opera dovrà essere consegnata entro il 2026 - ha spiegato ancora Moretti - quindi speriamo in una accelerata nelle prossime settimane». Un edificio, per la città di Ladispoli e per i suoi abitanti, sicuramente di grande pregio e ricco di storia. Basti pensare ai vari film che lo scelsero come set cinematografico, come ad esempio "La grande guerra" con Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Per non parlare poi delle personalità illustri che vi hanno soggiornato nel tempo (San Paolo della Croce, il viaggiatore romantico George Dennis, l’architetto topografo Luigi Canina, Teresa Caetani, duchessa di Sermoneta, e il poeta Giuseppe Gioacchino Belli che al suo interno venne anche arrestato). Ospitò anche gli sfollati durante la Seconda Guerra Mondiale. «Chi è ladispolano sa cosa significa la rinascita del Castello – aggiunge il consigliere Filippo Moretti – ed è stato fondamentale direi seguire questo progetto perché per un meccanismo burocratico legato alla revisione dei costi, è stato necessario ottenere ulteriori 650mila euro, oltre ai 3 milioni già garantiti dal Pnrr». Una volta terminati i lavori di ristrutturazione, il Castellaccio sarà aperto per esposizioni, congressi, matrimoni, mostre d'arte.

