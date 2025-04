La giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa per la candidatura di “Viterbo Capitale Europea della Cultura per l’anno 2033”. L’atto sarà sottoscritto da Comune e Regione, Provincia, Diocesi, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Viterbo e dell’Etruria meridionale, Direzione regionale Musei nazionali Lazio, Ville Monumentali della Tuscia, Unitus, Camera di Commercio, Biblioteca consorziale di Viterbo e Fondazione Carivit. Il protocollo ha l’obiettivo di stabilire una collaborazione tra le parti ai fini della candidatura e di costituire a tal fine un Comitato promotore. Attraverso tale Comitato, le parti, “in un clima di reciproca collaborazione e ciascuna per quanto di competenza, si impegnano formalmente a collaborare per il perseguimento dell’importante obiettivo di candidare Viterbo a Capitale europea della cultura nell’anno 2033, promuovendo l’identità e il patrimonio culturale unico di Viterbo”.

Del Comitato promotore faranno parte un membro per ogni ente partecipante. Tra i suoi compiti: il coordinamento, l’organizzazione e/o il finanziamento di eventi pubblici e conferenze per informare la cittadinanza, sensibilizzare l ’opinione pubblica; il coordinamento, l’organizzazione e/o il finanziamento, anche su proposta del Comitato scientifico, di attività educative e laboratori per le scuole e per i giovani, al fine di coinvolgere le nuove generazioni, di attività culturali e di coinvolgimento sociale per i gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze, con particolare attenzione ai disabili e anziani; l’organizzazione di incontri con esperti nazionali e internazionali per rafforzare la dimensione europea e arricchire il contenuto culturale della proposta di programma che verrà stilata dal Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico sarà nominato dal Comitato promotore entro giugno 2025, individuato “tra i migliori esperti italiani e internazionali in ambito culturale, artistico, storico, tecnologico nonché ogni altra personalità considerata rilevante per la candidatura”. Dovrà individuare e definire uno o più temi portanti per la candidatura.