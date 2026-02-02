CIVITAVECCHIA – Dal centro alla periferia, la pioggia degli ultimi giorni sta lasciando segni evidenti sull’asfalto. Buche, avvallamenti e veri e propri crateri si sono aperti lungo strade ad alta percorrenza e vie secondarie, alimentando le segnalazioni di automobilisti, motociclisti e pedoni. Una situazione che, oltre al disagio, solleva preoccupazioni per la sicurezza, soprattutto nelle ore serali e in caso di scarsa visibilità.

L’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti conferma come l’amministrazione sia al lavoro per fronteggiare l’emergenza. «Stiamo effettuando un monitoraggio costante per individuare le criticità maggiori e stabilire le priorità di intervento - spiega - siamo in campo su più fronti, con diverse squadre operative che stanno provvedendo a tappare le buche più pericolose». Interventi tampone, in attesa di lavori strutturali e duraturi.

