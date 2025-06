CIVITAVECCHIA – Torna a farsi sentire il malcontento di alcune associazioni civiche di Civitavecchia che, pur essendo regolarmente iscritte all’Albo comunale, denunciano l’assenza di un coinvolgimento sistematico da parte dell’amministrazione in occasione di eventi pubblici o momenti di confronto istituzionale.

«Ogni anno a gennaio – spiegano in una nota – il Comune richiede alle associazioni iscritte una relazione sulle attività svolte e aggiornamenti interni. È quindi legittimo chiedersi perché non si attinga all’Albo per inviare inviti ufficiali a partecipare agli incontri pubblici promossi dagli assessori competenti, visto che l’Albo contiene già tutti i contatti aggiornati».

Un caso emblematico viene ricordato nella stessa nota: l’assenza forzata all’incontro del 23 novembre 2021 in Aula Pucci dedicato al futuro dell’area della Frasca, «nonostante le nostre richieste – si legge – di organizzare più volte una conferenza sul Monumento Naturale».

Le associazioni chiedono che venga finalmente stabilita una prassi chiara e trasparente per il coinvolgimento delle realtà iscritte, «così da responsabilizzare sia il mondo associativo che le istituzioni, e garantire un reale processo partecipativo».

