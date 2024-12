ACQUAPENDENTE - Un’opportunità unica per bambini e nonni di immergersi nel magico mondo delle fiabe: sono aperte le iscrizioni per il laboratorio teatrale “Della Fiaba”, che si svolgerà dal 2 al 11 settembre presso la Sala Polivalente di Trevinano. Curato da Anna Maria Meloni e Francis Pardeilhan, è rivolto a bambini dai 7 agli 11 anni (fino a 20 partecipanti) e ai loro nonni (massimo 10 partecipanti), con l’obiettivo di creare un ponte tra generazioni attraverso la narrazione e il teatro. Durante le attività, i nonni condivideranno i loro ricordi d’infanzia e le fiabe che conoscono, trasformandole insieme ai bambini in uno spettacolo ricco di immagini, personaggi, canti e balli. La partecipazione al laboratorio è gratuita. Le iscrizioni devono essere inviate via email a: annamamel05@gmail.com In collaborazione con il Comune di Acquapendente, sarà disponibile un servizio di trasporto con pulmino scolastico per i bambini da Acquapendente a Trevinano. Il laboratorio culminerà in uno spettacolo aperto al pubblico, il sabato 14 settembre alle ore 19, offrendo ai partecipanti una piattaforma per mostrare il frutto del loro lavoro creativo. Il laboratorio si inserisce nel progetto “Trevinano Ri-Wind”, finanziato con fondi Pnrr, focalizzato sulla rigenerazione del borgo attraverso iniziative culturali. Questa attività, in particolare, si inserisce in uno degli interventi volti a valorizzare la comunità locale, stimolando la creatività e l’interazione sociale. Info al 333.4645026.