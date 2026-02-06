Formalizzato il ricorso contro la Regione Lazio per garantire la copertura finanziaria delle funzioni esercitate con continuità dal 2016 al 2024.

Al centro dell'azione, la tutela dei bilanci dell'Ente e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

La Provincia di Viterbo ha depositato ricorso formale al Tar del Lazio.

L'azione legale - spiega l'ente in una nota - si è resa necessaria per ottenere l'annullamento parziale della deliberazione regionale n. 1139 del 27 novembre 2025 e per accertare il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'ente di Palazzo Gentili per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, energia e urbanistica.

"L'iniziativa - prosegue la nota - risponde a un preciso dovere di responsabilità amministrativa e contabile. Dal 2016 al 2024, la Provincia di Viterbo ha garantito con continuità lo svolgimento di queste funzioni essenziali – pur non classificate come “fondamentali” dalla Legge Delrio - per evitare l'interruzione di servizi pubblici cruciali per il territorio e scongiurare vuoti normativi.

Il ricorso si fonda su tre pilastri che evidenziano la necessità di tutelare l'operatività dell'ente.

La Provincia ha continuato a operare nei settori ambiente (es. rifiuti, bonifiche), energia e urbanistica, in assenza di un effettivo subentro della Regione, per evitare responsabilità civili e amministrative derivanti dall'inerzia.

Nonostante il lavoro svolto, la Regione Lazio ha negato il riconoscimento delle spese di personale per queste specifiche materie, sostenendo che esse esulino dal processo di riallocazione e dal Fondo istituito con la legge regionale n. 17/2023.

Le risorse anticipate dalla Provincia ammontano a oltre 3 milioni di euro (residui calcolati al netto degli acconti). Si tratta di una cifra che impatta direttamente sugli equilibri di bilancio e sulla capacità di programmazione dell'ente.

In merito all'azione intrapresa, interviene Alessandro Romoli, presidente della Provincia di Viterbo e presidente dell'Unione delle Province d'Italia:

«Questo ricorso non è un atto di contrapposizione politica, ma un doveroso passaggio istituzionale a tutela dell'ente che rappresenta e, di conseguenza, dei cittadini della Tuscia.

Come amministratori, abbiamo l'obbligo di garantire che ogni funzione esercitata – specialmente in settori delicati come l'ambiente e l'energia – sia supportata dalle risorse previste dalla Costituzione.

In qualità di presidente di Upi Lazio, sottolineo che la questione travalica i confini viterbesi: stiamo chiedendo l'applicazione del principio di corrispondenza tra funzioni svolte e risorse assegnate. Non possiamo permettere – conclude Romoli – che i servizi ai cittadini gravino su bilanci provinciali privi delle necessarie coperture strutturali. Il nostro obiettivo è fare chiarezza per garantire servizi efficienti e conti in ordine».

L'azione legale mira a ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute ea stabilire un principio di certezza amministrativa.