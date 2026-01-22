CIVITAVECCHIA – «La selezione di Tarquinia tra le dieci finaliste è una notizia importante per tutto il territorio e per il lavoro di rete che stiamo portando avanti nella DMO. È un riconoscimento alla qualità di un progetto che valorizza identità, patrimonio e visione, e che può generare ricadute concrete anche per i Comuni partner, a partire da Civitavecchia».

Lo ha sottolineato l’assessore al Turismo Piero Alessi, all’indomani dell’ufficializzazione, da parte del Ministero della Cultura, dell’elenco dei dieci progetti finalisti in corsa per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2028”. Tra le città selezionate figura Tarquinia con il dossier “La cultura è volo”, capofila della DMO che coinvolge anche Civitavecchia e altri Comuni del territorio. Le audizioni pubbliche delle finaliste sono iniziate oggi e proseguiranno domani, quando verrà ascoltata Tarquinia, dalle 15.15 alle 16.15 con diretta streaming sul canale YouTube del MiC.

«La cultura, quando diventa sistema e collaborazione, è uno strumento reale di sviluppo turistico, economico e sociale - ha aggiunto Alessi - siamo al fianco di Tarquinia in questo passaggio decisivo, con l’auspicio che l’audizione di febbraio possa confermare la forza di una candidatura capace di parlare a tutto il Paese».

