CIVITAVECCHIA – Dopo la pubblicazione della delibera relativa all’avvio dell’intervento di abbattimento di 54 alberi pericolanti in città, l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini ha chiarito e precisato i prossimi passi dell’amministrazione comunale sul fronte del verde pubblico.

«Si tratta – spiega Giannini – di un affidamento per attività strettamente connesse all’abbattimento di alberi classificati in classe D, ovvero a gravità estrema».

Quanto alla sostituzione degli alberi abbattuti, l’assessore assicura che «la piantumazione di nuovi alberi, così come per quelli abbattuti nello scorso mese di marzo, è prevista in un secondo momento, non prima di settembre/ottobre, compatibilmente con condizioni climatiche più favorevoli alle piante, nonché a completamento della più ampia attività di ricognizione dello stato di salute delle alberature e di attenta pianificazione di nuove, che l’assessorato sta svolgendo».

L’intervento si inserisce infatti in una strategia di pianificazione più ampia, che l’assessorato sta conducendo per individuare sia le aree da riforestare, sia eventuali criticità residue.

Giannini ricorda infine che «saranno piantumate nuove essenze arboree in diverse zone cittadine, al di là di quelle dovute per compensazione, così come nello scorso mese di febbraio sono state piantate 25 essenze arboree posizionate in “tazze vuote” da anni, per abbattimenti non sostituiti».