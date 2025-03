CIVITAVECCHIA – Con passione e spirito civico, Pasquale Marino annuncia ufficialmente la sua candidatura alla Presidenza dell’Università Agraria di Civitavecchia, alla guida della Lista n. 2 – Insieme per il Rilancio dell’Agraria, in vista delle elezioni che si terranno il 13 e 14 aprile 2025 presso l’aula Pucci del Comune di Civitavecchia.

«Dopo anni di impegno insieme ad altri soci per ottenere il riconoscimento dei diritti della Comunità agraria e ristabilire la legittimità dell’Ente - dichiara Pasquale Marino - mi presento con una squadra compatta e determinata, composta da otto candidati consiglieri che rappresentano esperienze, sensibilità e competenze diverse, unite da un obiettivo comune: riportare l’Agraria al centro della vita sociale, economica e ambientale del territorio».

I candidati della Lista n. 2 sono: Paola Simonetti, Claudio Casu, Stefano Di Carmine, Fabio Evangelisti, Antonio Cacace, Sandro Pierucci, Vincenzo Battilocchio e Giovanni Battista Perrone.

«Questa candidatura – spiega Marino - nasce dalla volontà di continuare un percorso iniziato dal basso per ridare voce ai soci e trasparenza all’ente. La nostra lista è trasversale, libera da logiche partitiche e mossa dal solo interesse per il bene collettivo».

Il programma della Lista n. 2 si fonda su cinque pilastri chiave: trasparenza e partecipazione attiva dei soci, equilibrio di bilancio, cancellazione degli usi civici ingiusti, rilancio dell’agricoltura sostenibile e sociale e innovazione al servizio della comunità. Tra le proposte della Lista c’è il ritorno dell’Assemblea dei Soci come organo decisionale centrale, una campagna di reiscrizioni dei soci cancellati e iscrizione nuovi soci, la tutela della proprietà per le aree colpite da vincoli non giustificati, e nuovi progetti per valorizzare il territorio, come il rilancio dell’olio di Traiano e la gestione responsabile dei terreni agricoli e forestali.

«Serve una nuova gestione decisa e partecipata. Per questo vogliamo un’Agraria viva, trasparente, utile e inclusiva. E con il sostegno dei Soci alla Lista n. 2 possiamo farcela». La campagna elettorale della Lista n. 2 proseguirà nei prossimi giorni con incontri, approfondimenti tematici e nuovi comunicati ai soci e alla cittadinanza.