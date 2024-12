CIVITAVECCHIA – Come anticipato le scorse settimane, il presidente dell’Università Agraria Daniele De Paolis ha ufficialmente confermato lo slittamento delle elezioni - l’ennesimo ormai, tanto da perdere il conto - per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’ente di viale Baccelli, previsto per il 26 e 27 novembre prossimi. De Paolis ha infatti disposto «di differire -secondo la calendarizzazione prevista dal regolamento elettorale di cui in premessa- l’avvio delle consultazioni elettorali per la nomina del nuovo Cda dell’Università Agraria di Civitavecchia, sussistendone le condizioni e salvo impedimento di legge» senza indicare, questa volta, una nuova data.