CIVITAVECCHIA – Arriva l’estate e i civitavecchiesi tornano ad avere problemi idrici. La denuncia arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli, ex delegato proprio all’idrico, che conosce bene la questione e che, da giorni, raccoglie segnalazioni che arrivano da diversi quartieri.

«Dal Casaletto Rosso e fino allo Chalet del Tribunale i disagi si stanno moltiplicando – ha spiegato – molti cittadini sono senza acqua ormai da giorni, ma anche senza spiegazioni. Che cosa dobbiamo fare? Le autobotti sono necessarie quando il disservizio è creato dal gestore. Non è possibile essere oggi in queste condizioni». Da qui l’invito al Comune. «Vanno subito contattati i referenti di Acea, chiedendo chiarimenti sulle cause e pretendendo sia certezza sui tempi di ripristino sia soprattutto le autobotti, necessarie in casi come questi».