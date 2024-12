CERVETERI - «Di nuovo senza acqua». L'odissea dei residenti di Cerenova continua senza sosta. Superato "indenne" lo stop di 24 ore annunciato da Acea per lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, che però non aveva comportato nessun problema sul territorio (anzi a detta degli utenti il flusso idrico era positivo, molto di più rispetto al resto dell'anno), ora l'incubo "siccità" torna a farsi sentire.

Questa volta la colpa sarebbe da imputare, come si leggerebbe in un documento pubblicato sui social da alcuni utenti e diramato da Acea, ad un guasto elettromeccanico all'impianto "Serbatoio Cerenova". Ma guasto o non guasto, i riflettori sono puntati su una "prassi" ormai consolidata da anni: poca acqua soprattutto nelle ore serali, quando di ritorno a casa da lavoro o dal mare gli utenti vorrebbero godersi una doccia. Niente da fare. Poca pressione o addirittura niente acqua ai piani superiori. Tanto che c'è chi, ormai esausto della situazione chiede se «c'è un avvocato per capire se si può fare qualcosa?». «Cerenova - replica affranto il signor Livio - abbandonata a se stessa. Adesso ci tolgono anche l'acqua».