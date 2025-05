LADISPOLI - Dopo il successo della raccolta natalizia, torna domenica l’iniziativa solidale promossa dal Circolo di Sinistra Italiana - Roma Litorale Nord - "Mahsa Amini".

I volontari, presenti al supermercato Conad di viale Europa, saranno impegnati nella raccolta di generi di prima necessità che verranno poi consegnati al Banco Alimentare.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare donando alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, biscotti, conserve, olio, latte e cibo per l'infanzia.

Ma anche prodotti per l’igiene personale e pannolini, indispensabili per le famiglie in difficoltà.

«Anche un piccolo gesto può fare la differenza», spiegano.

«Ogni confezione donata aiuterà concretamente chi vive una condizione di disagio, rafforzando il legame tra la comunità e i valori della solidarietà attiva».

