CIVITAVECCHIA – Degrado, inciviltà e vandalismo a via Arno. La segnalazione arriva da un cittadino che denuncia una situazione ai limiti del tollerabile. A parte l’erba alta e non tagliata, le deiezioni canine e l’asfalto non ripristinato dopo i lavori di posa della fibra «sono stati rotti alcuni specchietti e rigate delle auto».

