CIVITAVECCHIA – Sono iniziate le attività per la preparazione della tradizionale “Rievocazione dei Misteri” con la storica Processione del Cristo Morto, che avrà luogo la sera del Venerdì Santo, 3 aprile 2026.

«Quest’anno la Arciconfraternita, vista la grande richiesta di partecipazione che stiamo già avendo – ha spiegato il priore Remo Barletta - ha deciso di aprire in anteprima le iscrizioni per i cosiddetti Sagrestani: le persone che collaborano con i Confratelli e Consorelle nella gestione della processione. Chi vorrà iscriversi per ricoprire questo ruolo potrà farlo inviando una mail all’indirizzo chiesadellastella@gmail.com dando la sua disponibilità per il ruolo di Sagrestano ed indicando nome e cognome, mail e telefono. Riceverà, successivamente, una risposta di conferma. Infine un appello particolare a tutti i civitavecchiesi perché contribuiscano all’allestimento della tradizionale e storica rappresentazione con offerte in denaro che possono essere fatte attraverso un bonifico bancario intestato alla Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia utilizzando le seguenti coordinate bancarie: C/C n. 1000/70768 presso Banca Intesa cod. IBAN IT71D0306909606100000070768. Confido che anche quest’anno la corale e generosa partecipazione di tutti i concittadini – ha concluso Barletta –prenda possibile il perpetuarsi della più antica tradizione cittadina e mi auguro di avere un numero significativo di adesioni al ruolo di Sagrestano».