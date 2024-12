CIVITAVECCHIA – Torna “Un posto al sole”. Anche questa estate l’associazione Caffè Africa, per il quinto anno consecutivo, è riuscita a consentire alle persone con disabilità, che ne faranno richiesta, dal 1° giugno al 30 settembre, di usufruire gratuitamente di un ombrellone e due lettini, messi a disposizione dai gestori delle strutture che con entusiasmo hanno sposato la proposta.

Un’iniziativa molto bella che, come nello scorso anno, è approdata anche a Civitavecchia dove si trovano ben 2 dei 13 stabilimenti e piscine che su tutto il litorale hanno aderito al progetto dell’associazione Caffè Africa. In città sono le piscine Centumcellae (3513858401) e la Snc Civitavecchia di largo Galli (3357027973) ad aver messo a disposizione i propri spazi. Per avere “Un posto al sole” è necessario contattare la struttura al numero indicato con almeno 48 ore di anticipo, la prenotazione è valida per una sola giornata.

