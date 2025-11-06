CIVITAVECCHIA – Sono comparsi in questi giorni nel Parco della Resistenza di Civitavecchia due Yarnbombing (bombardamento di filati), una nuova forma d’arte che colora le città “vestendole” con installazioni in lana e cotone.

L’idea è partita da una cittadina civitavecchiese Tiziana Giuliani che, durante le lezioni di Tai Chi che si svolgono nel Parco, ha notato un vecchio tronco. Da qui l’idea di ridare vita al tronco abbandonato e rivestirlo con “mattonelle” realizzate all’uncinetto. Tiziana ha condiviso il progetto con il gruppo di Tai Chi che subito ha accolto l’iniziativa con entusiasmo. Dopo aver diffuso la proposta a partecipare anche tramite i social Tiziana ha però scoperto che un altro gruppo di donne aveva notato il tronco e aveva già deciso di destinarlo ad un'altra iniziativa. Tiziana però non si è persa d’animo e, in accordo con Mauro, responsabile della onlus Alicenova che gestisce il Parco, ha individuato altri due tronchi che potevano essere abbelliti e colorati con le “mattonelle” che si stavano realizzando.

«L’adesione delle donne è stata subito eccezionale, si sono messe tutte all’opera con entusiasmo - racconta Tiziana – un ulteriore contributo è venuto dalla mia amica Imma, referente dell’hospice Chenis che ha messo a disposizione le “mattonelle” che erano rimaste dalla precedente iniziativa il Mantello di San Martino».

Così l’idea di Tiziana, assolutamente spontanea, senza nessun contributo da parte della Amministrazione né di aziende private ma solo grazie all’apporto di tante donne che hanno partecipato con passione si è finalmente realizzata. «Sono soddisfatta per la partecipazione di tante donne che, come me, avevano il desiderio di abbellire il Parco per i bambini. Un grazie particolare va ad Angelo, sempre della onlus, che ci ha aiutato nella fase di montaggio dei yarmbombing. Le installazioni – ha concluso Giuliani – non sono permanenti e certamente con le intemperie si deterioreranno, ma sarà forse l’occasione per inventare qualche altra forma di partecipazione e condivisione alla vita cittadina».