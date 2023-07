TOLFA - Nella sala conferenze della Fondazione Cariciv si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione dell’imperdibile fine settimana che prenderà il via a Tolfa all’insegna della letteratura dei generi “giallo e noir”. Sabato 15 e domenica 16, infatti, si svolgeranno le due serate estive del "Festival Tolfa Gialli & Noir", l’inconfondibile evento letterario dedicato agli esponenti di spicco e ai giovani talenti di genere che negli ultimi anni si è affermato a livello nazionale per la sua formula originale e divertente, mirata valorizzare e promuovere la lettura e la scrittura, in un assetto teatrale attraverso originali scenografie. Il vincitore del Premio letterario Glauco Felici - Fondazione Cariciv 2023 riceverà un premio in denaro offerto dalla famiglia Felici pari a mille euro. L’evento è organizzato dall’Associazione Chirone in collaborazione con Taitle Ingegno Multiforme Soc. Coop. - un pool di professionisti in ambito archeologico e culturale che in parallelo gestisce a Tolfa il Museo Civico, la Biblioteca Comunale e diverse manifestazioni - grazie al prezioso sostegno e della Fondazione CARICIV - Cassa di Risparmio di Civitavecchia e alla collaborazione del Comune di Tolfa. Alla presentazione era presente la presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, la quale ha spiegato che la Fondazione sostiene questo concorso letterario e dà il nome al Premio Glauco Felici: “Tolfa Gialli e Noir è l’evento clou dell’estate del nostro territorio. È un vero festival: non un semplice appuntamento culturale - ha sottolineato la presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco - è uno degli eventi che personalmente prediligo e sarò molto felice di essere presente, come Cariciv ad entrambe le serate. Dal punto di vista della Fondazione Cariciv saremo a Tolfa a godere di queste due serate. Nella sua formula vi è tutto: parola, immagine, gusto, risata, attenzione, con la possibilità di ritrovarci insieme a grandissimi scrittori.” Parole di elogio sono state espresse dalla sindaca Stefania Bentivoglio: “Il festival è da 10 e lode. Una macchina fatta di sensazioni forti, genuine e familiari. Genera nella cittadinanza, l’attesa dell’evento – cosa non facile per un appuntamento letterario. La regia, l’allestimento, gli ospiti, i contenuti, lasciano la voglia di tornare la sera successiva e anche l’anno successivo.” Nella splendida cornice del Chiostro rinascimentale del Polo Culturale di Tolfa, protagonisti della prima serata di sabato 15 luglio, ore 21.30, saranno due interpreti eccellenti del panorama letterario di settore: Sandrone Dazieri e Marco Vichi. Dazieri è inventore della serie di culto noir del "Gorilla", da cui è stato tratto un film con Claudio Bisio (La cura del Gorilla) e della saga thriller di grande successo, la "Trilogia del Padre", tradotta in più di trenta paesi. Sul palco del "Tolfa Gialli & Noir" presenterà il suo ultimo libro, "Il figlio del mago", edito da Rizzoli Novelle Nere. Vichi è creatore della serie del "Commissario Bordelli:; nel 2009 ha vinto il "Premio Scerbanenco" con "Morte a Firenze", ed è autore di numerosi romanzi (anche a quattro mani, ad esempio in collaborazione con Leonardo Gori), raccolte di racconti, graphic novel e di una favola, oltre a essere curatore di antologie di genere. La sera del 15 luglio presenterà il suo ultimo libro "Nulla si distrugge". Un'avventura del commissario Bordelli, edito da "Guanda Noir". Domenica 16 luglio, sempre alle ore 21.30, il Festival ospiterà la nona edizione del "Premio letterario Glauco Felici - Fondazione Cariciv 2023". Sul palco, i tre autori finalisti: Alessandro Ceccherini, autore di "Il Mostro" (Nottetempo), Andrea Fazioli con il libro "Le strade oscure. Una nuova indagine di Elia Contini" (Guanda) e Lavinia Petti con "Dove nascono le ombre” (Mondadori). Autrici, autori, romanzi ed editori estremamente interessanti che saranno “complici” di tutte le emozioni presenti sul palco, approdati in finale grazie alla selezione di una giuria di qualità. Alla presentazione c'era Maluè Felici, la quale ha sostenuto: "Sostenendo il Premio Glauco Felici, la Fondazione CARICIV ci ha aiutato a intercettare la parte giovane della letteratura. La terzina di finalisti anche quest’anno porta tre nomi di interesse, con un ritorno ad una “sana” mescolanza tra grandi editori ed editoria indipendente, segno che la piccola e media editoria ha ritrovato il suo slancio dopo il periodo difficile del Covid. Quest’anno abbiamo un ingresso importante in giuria: Lorenza Ghinelli, non solo vincitrice della scorsa edizione del Premio Glauco Felici ma anche un nome importante del settore, che ha accolto con piacere il nostro invito. Altro ingresso importante in giuria, quello del Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa, frutto di una azione di sinergia con la Biblioteca Comunale”. La giuria è composta da professionisti del settore e amanti della lettura: Fabrizio Barbaranelli (già Sovrintendente del Teatro Comunale Traiano di Civitavecchia e membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma); Caterina Battilocchio, (antropologa e scrittrice); Maluè Felici (figlia di Glauco Felici); Serena Ferraiolo (assistente di direzione della Fondazione Bellonci-Premio Strega); Lorenza Ghinelli (vincitrice del Premio 2022, scrittrice, docente e direttrice didattica Daimon, Scuola Holden", Franco Limardi (scrittore, insegnante e storico giurato del Premio Valerio Nardoni, ispanista e traduttore, insegna Lingua Spagnola all’Università di Modena, dirige con un gruppo di amici le edizioni Valigie Rosse specializzate in poesia, promozione culturale e arte marginale); Stefania Sgriscia, (assidua lettrice della Biblioteca comunale di Tolfa); Alessandra Tedesco (giornalista culturale); tramite voto collettivo, il (Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa), nato un anno fa, entusiasta insieme di persone dedite e aperte al confronto, che fanno della lettura un’azione quotidiana. A condurre entrambe le serate, con la sua inimitabile verve, l’immancabile Gino Saladini, noto criminologo e brillante autore a sua volta di romanzi noir che, accompagnato dagli interventi di giurate e giurati, presenterà e intervisterà gli scrittori finalisti. Proprio l'istrionico e poliedrico artista Gino Saladini sottolinea: “Mi sento parte di questo festival, che è divenuto non un appuntamento, ma una parte della mia vita. Una manifestazione di rilevanza nazionale, dove la cultura è anche divertimento, per il pubblico e per noi.” Sulla stessa linea l'assessora alla Cultura e valorizzazione del Borgo, Tomasa Pala: “Il Polo culturale è l’eccellenza di Tolfa. Impegnato culturalmente su vari fronti, ha innestato un meccanismo importante. Questo festival è una esperienza culturale, ma anche di arricchimento personale, vi è una attenzione meticolosa al dettaglio, dove la parola si lega benissimo all’immagine che è oramai al centro della nostra società. Con il festival cresce a Tolfa l’amore per la lettura, ne è testimonianza la nascita del Gruppo di lettura che oggi fa parte della giuria. L’obiettivo è di trasferire e sedimentare questo amore anche tra i giovanissimi. In questo senso, percorriamo un sentiero difficile, che ci darà però grande soddisfazione”.