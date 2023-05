TOLFA - Dal 19 maggio 2023 la Fidapa BPW di Tolfa è ufficialmente gemellata con la omologa irlandese BPW Galway. La firma dell’accordo si è tenuta nella città irlandese, circa 70mila abitanti e moltissimi studenti nei prestigiosi atenei. A rappresentare la Fidapa-BPW tolfetana la delegazione formata dalla presidente Giuseppina Esposito, con due iscritte Fidapa “importanti”: la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessora alla cultura Tomasa Pala. E pure la segretaria Cristiana Vallarino e la socia Maria Grazia Rosati. Da Roma è partita anche Nellina Basile, Chair BPW International Twinning Taskforce.

La cerimonia è stata abbinata al prestigioso Charity Summer Lunch della BPW Galway, pranzo con cui annualmente si fa raccolta fondi, stavolta per un ospedale pediatrico. Nella grande sala, addobbata sontuosamente, dell’Hotel Ardilaun c’erano sedute oltre 200 donne rappresentative del mondo cittadino degli affari, del professionismo e dell’arte ad assistere al passaggio degli attestati e dei doni fra la delegazione italiana e le padrone di casa. Un evento davvero esclusivo, cui hanno partecipato personaggi femminili di livello, a cominciare dalla sindaca di Galway, Clodagh Higgins e addirittura un ministro dello stato irlandese, Hildergard Naughton. Ospite d'onore Natasha Adams, ceo per l'Irlanda di Tesco, colosso della grande distribuzione nel Regno Unito. In sala alcune rappresentanti del BPW arrivate dall’Irlanda del Nord, dall’Inghilterra e addirittura dagli Usa. A fare gli onori di casa (in vece della presidente Louise Sharkey, indisposta al mattino ma poi intervenuta) per la sezione BPW Galway Carmen Taheny, preziosa anche per l’organizzazione dell’evento. La Taheny, attuale segretaria del BPW European Board, è stata Presidente di BPW Ireland nel 2019 and Presidente di Galway nel 2010. C'erano pure la past president Galway Annette Walsh, la presidente BPW d'Irlanda Moyra Mc Mahon e la coordinatrice BPW per l’Europa Anu Viks. Apprezzata e applaudita dalla sala la cerimonia che ha visto intervenire la sindaca Bentivoglio, la presidente Esposito e la Chair Bpw International Twinning Taskforce Basile. Le socie irlandesi hanno donato alle tolfetane una immagine dell’antica Galway, mentre da Tolfa sono arrivati oggetti di pelletteria artigianale e magliette confezionate proprio per il Twinning: verde Irlanda, coi loghi e l’immagine di Tolfa dall’alto. Tutte, italiane e irlandesi, le hanno indossate per una foto ricordo. Il successivo passo del gemellaggio sarà la visita a Tolfa delle irlandesi. Un evento ancora da definire nei modi e nei tempi. La delegazione italiana, dopo qualche giorno nella capitale Dublino, ha fatto ritorno a casa.

“Come Chair della BPW international Twinning Taskforce molti sono stati i gemellaggi in tutto il mondo da me guidati, seguiti, sanciti ( Giappone, Australia Corea, India , Africa…) - il commento della Basile - ma quest’ultimo gemellaggio fra Fidapa Bpw Tolfa e Bpw Galway credo rimarrà nel mio cuore per lungo tempo grazie forse, anche alla calda accoglienza da parte delle sisters irlandedi e il caldo affetto delle care amiche della sezione Fidapa di Tolfa! Emozionante la cerimonia del Gemellaggio da me presieduta e condotta come da mandato internazionale!!! La sala gremita da autorità BPW, autorità istituzionali e socie provenienti da svariati paesi in occasione del Charity Summer Lunch , ha seguito con interesse la cerimonia del gemellaggio mostrando simpatia e condivisione e, alla fine, inondandoci di congratulazioni e complimenti!!! Dopo la cerimonia molte sno state le socie dei paesi presenti che mi hanno avvicinato per propormi nuovi gemellaggi e per essere seguite nel processo! Tutto questo, ovviamente, non ha potuto che rendermi felice ed orgogliosa e gratificare il lavoro e l’impegno da me profuso!”.

"Ho lavorato per questo gemellaggio quasi un anno e mi ritengo molto soddisfatta dell’ottimo risultato - racconta la presidente Esposito -. Però non è solo di un lavoro benfatto, ma l’inizio di uno scambio culturale per il futuro. La mia intenzione è dare opportunità alle nostre donne e ragazze lavoratrici, studentesse, artigiane, imprenditrici, artiste, mamme di intraprendere viaggi, scambi linguistici e perfino culinari. Sempre partendo dai Monti della Tolfa. Il paese offre al turista una postazione strategica: 20 minuti da un bellissimo mare e un’ora da Roma”.

Esposito anticipa che è già in costruzione un Gemellaggio tra Distretti Centro e Sud, Tolfa-Castellammare di Stabia con la Presidente Anna Esposito e che sta valutando l’ipotesi un altro Twinning Internazionale col Libano, tutto da definire con le Presidenti Nazionale e Distretto Centro e, naturalmente con la Referente Gemellaggi Internazionali Nellina Basile, che ringrazia in modo speciale "per la sua vicinanza, disponibilità, intelligenza, organizzazione, amicizia, simpatia, sapienza e brio". "Infine, ma non per ultimo - ricorda - l’invito d’onore (avvenuto dopo la firma a Galway) della Presidente BPW Regno Unito Jo Kinsey ad avviare un twinning con loro".

"L'Irlanda ha segnato l'avvio, per il nostro paese, della pratica del gemellaggio (Tolfa è gemellata da 24 anni con la penisola di Dingle, ndr) – ha spiegato la prima cittadina -, una opportunità concreta di fare esperienza dello scambio interculturale, della mobilità della comunità, della ospitalità. Il gemellaggio delle due sezioni Fidape si inscrive in questa direzione: scambio e diffusione di buone pratiche e promozione della internazionalita. Un plauso alla Presidente della Fidapa di Tolfa Giuseppina Esposito per aver definito il percorso".

"É stata un'esperienza importante e significativa che ha permesso di stabilire legami e confrontare esperienze e conoscenze – l’opinione dell’assessora Pala -. Un particolare momento di riflessione, di arricchimento reciproco e di ulteriore promozione degli aspetti sociali e culturali identitari del nostro territorio che permettono di inserire il nostro borgo in sistemi relazionali di dimensione internazionale che promuovono reti di amicizia e collaborazione culturale. Una buona occasione per promuovere i nostri eventi e tradizioni culturali come Tolfarte, Tolfama, Tolfajazz, le Sagre Rionali, il Torneo dei Butteri, La Radica e Tolfa Gialli&Noir".

