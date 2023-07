Oggi vi voglio parlare della Quiche. La quiche è un piatto tipico della cucina francese.

Si tratta di una torta salata composta da una base di pasta brisée o pasta sfoglia e un ripieno a base di uova, panna e ingredienti vari.

Una delle versioni più popolari è la quiche lorraine, che include pancetta affumicata e formaggio gruyère nel ripieno. La bellezza della quiche sta nella sua adattabilità e versatilità.

Puoi creare una quiche senza ricetta specifica, sperimentando con gli ingredienti che preferisci o che hai a disposizione.

Questa torta è composta da un guscio esterno la pasta: che può essere una base di pasta brisée o pasta sfoglia. Se hai poco tempo, puoi anche optare per una pasta già pronta acquistabile in negozio.

Un ripieno: zucchine, spinaci, funghi, peperoni, pomodori secchi, asparagi, carciofi, broccoli, ecc.

Formaggi: ricotta, feta, brie, cheddar, gorgonzola, mozzarella, ecc. Carni: pancetta, prosciutto, pollo, tacchino, salsiccia, salame, ecc. Erbe e spezie: prezzemolo, basilico, erba cipollina, timo, pepe, noce moscata, ecc.

Un impasto di uova e panna o latte che viene chiamato Appareil. L’appareil è il composto di uova, latte, panna, formaggio in proporzioni adeguate. Puoi utilizzare 3-4 uova per circa 250 ml di panna o latte.

La chiave per una buona quiche sta nella varietà degli ingredienti e nel bilanciamento delle proporzioni tra uova, panna e ingredienti del ripieno. La mia quiche è stata un vero e proprio svuota frigo, tengo sempre una confezione di pasta sfoglia in frigo e all’occorrenza la uso o per un salato o per un dolce. Anche tu puoi sperimentare e creare la tua versione preferita della quiche senza ricetta!

Ingredienti:

Per la pasta sfoglia veloce (oppure puoi acquistarla già pronta):

•250 g di farina

•125 g di burro freddo a cubetti

•1 pizzico di sale

•Acqua fredda (circa 60-80 ml)

Per il ripieno:

•3 zucchine medie, lavate e tagliate a rondelle sottili

•200 g di ricotta

•3 uova

•200 ml di panna

•50 g di formaggio grattugiato (ad esempio parmigiano o pecorino)

•Sale e pepe q.b.

•Olio d'oliva

•1 spicchio di aglio se piace

Indicazioni:

Preparazione della pasta sfoglia (se la fai in casa):

1.In una ciotola oppure in un robot, unisci la farina, il burro e il sale. Lavora gli ingredienti con le mani fino a ottenere una consistenza sabbiosa.

2.Aggiungi l'acqua fredda poco per volta e impasta fino a formare un panetto liscio ed elastico.

3.Avvolgi la pasta nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione del ripieno:

1.In una padella, scalda un po' di olio d'oliva e aggiungi lo spicchio d'aglio tritato.

2.Fai soffriggere leggermente.

3.Aggiungi le rondelle di zucchine e cuoci fino a quando saranno morbide. Aggiusta di sale e pepe a piacere. Togli dal fuoco e lascia intiepidire.

4.Stendi la pasta sfoglia, e rivesti uno stampo da quiche di circa 24 cm di diametro. Bucherella il fondo con una forchetta.

5.In una ciotola, sbatti le uova, aggiungi la ricotta e la panna. Aggiungi il formaggio grattugiato e mescola bene il tutto. Unisci anche le zucchine precedentemente preparate.

6.Versa il composto nella pasta sfoglia e livellalo bene.

7.Decora con i fiori delle zucchine o a piacere.

8.Cuoci la quiche in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti o fino a quando la superficie sarà dorata e il ripieno sarà compatto e cotto.

9.Lascia raffreddare leggermente prima di servire.

Puoi gustare questa deliziosa quiche di zucchine e ricotta sia calda che fredda, è perfetta per un pranzo, una cena o anche per un buffet e picnic.

La quiche è ideale anche per essere servita come piatto unico, accompagnata da una fresca insalata mista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA