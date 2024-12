CIVITAVECCHIA – La manifestazione di venerdì organizzata dalla Croce Rossa nel più ampio progetto denominato Spazio Plus, con i volontari presenti con uno stand a corso Centocelle, è stata orientata al tema della sensibilizzazione, condivisione, informazione e impegno nel promuovere il progetto che si prefigge l’obiettivo primario di sollecitare un cambiamento ed un’apertura sul tema LGBTQIA+. Un evento che ha visto la partecipazione di giovani e famiglie con cui è stato possibile fermarsi e parlare, promuovere e informare sulle azioni fondamentali del Progetto quali ascolto, supporto psicologico e legale, orientamento ai servizi e sostegno per iniziative progettuali.

«L'intenzione era quella di coinvolgere il maggior numero di persone che potesse trovare, grazie ad una relazione di fiducia costruita negli anni con il Comitato di Croce Rossa di Civitavecchia – spiegano - un contesto conosciuto e facilitante, per poter sollecitare curiosità e per raccogliere idee in merito al tema, promuovendo una visione intersezionale, dove le necessità di non discriminazione possano essere sempre più viste come sovrapponibili con tematiche diverse, ma estremamente legate, come il razzismo, le discriminazioni sulle donne, le disuguaglianze di classe, così come la disabilità e le ampie differenze socio economiche interne al paese. In Italia, nonostante vi sia un robusto sistema di supporto fornito da numerose associazioni che si dedicano a promuovere i diritti e il benessere di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali ecc (+), la comunità LGBTQIA+ continua ad affrontare significative sfide in tema di inclusione nelle relazioni sociali e nel mondo di lavoro. Guardando al futuro – hanno concluso - è essenziale continuare a lavorare per una società più inclusiva. Attraverso il dialogo e l’alleanza tra i protagonisti attivi, si può modellare le future politiche del nostro paese, in cui la diversità sia vista come una ricchezza e ogni persona possa essere libera di esprimere la propria identità senza timore di discriminazione».