SANTA MARINELLA – Si è svolto giovedì sera, presso la Sala del Camino della Chiesa di San Giuseppe, il primo appuntamento dedicato alla riscoperta e all'approfondimento dei documenti approvati dal Concilio Vaticano II. L'incontro ha riunito due grandi studiosi della teologia cristiana, il parroco Don Paolo Tammi, già preside del Pontificio Istituto Sant'Apollinare e Don Giovanni Di Michele. La sala ha visto un'ampia partecipazione non solo di fedeli e catechisti, ma anche di laici e appassionati di storia della Chiesa, tra loro Gino Vinaccia, già assessore alla cultura e grande appasionato di storia della Chiesa, che ha coordinato l'incontro.

In un clima di grande attenzione, la comunità si è ritrovata per riflettere su quell'evento che, a distanza di decenni, continua a essere la "bussola" della Chiesa contemporanea.

Questa prima conferenzarappresenta solo il debutto di un percorso che promette di accompagnare la comunità di Santa Marinella verso una consapevolezza più profonda delle proprie radici cristiane e del proprio ruolo nella società civile.

La parrocchia di San Giuseppe, guidata da Don Paolo Tammi, si conferma così non solo luogo di culto, ma anche importante centro di aggregazione culturale e di approfondimento .

I prossimi appuntamenti con l'analisi e la storia dei documenti del Concilio Vaticano II sono per giovedì 12 e giovedì 19 febbraio alle ore 17:00.

La partecipazione è aperta a tutti.