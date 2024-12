SANTA MARINELLA - Emanuele Minghella, consigliere comunale e presidente del consiglio di Santa Marinella, si complimenta con Emanuele Galosi, rinomato e riconosciuto chef, in quanto ieri è stato premiato a Roma alla Camera dei Deputati, in occasione di un bellissimo evento per la promozione della ristorazione e delle strutture ricettive italiane.

“Sono molto felice per Emanuele Galosi – dice Minghella - in primis, e in qualità di rappresentante del consiglio comunale di Santa Marinella, estremamente orgoglioso per questo premio, ovviamente meritatissimo. Ci onora e ci rende soddisfatti, a dimostrazione che la ristorazione locale ha raggiunto livelli di eccellenza. Come lui, tanti altri chef locali, che ogni giorno deliziano i tanti fruitori dei ristoranti e dei locali ubicati nella nostra città. Ancora tanti, tantissimi complimenti e congratulazioni per questo importante riconoscimento”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA