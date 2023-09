S. MARINELLA – Grande successo della mostra mercato nazionale dedicata al giardinaggio e al mondo del vivaismo “Verde in Scena”, che ha tinto di verde il castello di Santa Severa.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune e da Lazio Crea, d’intesa con il Mic. Un’edizione autunnale che ha celebra lo splendore delle piante, alcune delle quali rare e che ha fatto conoscere le varietà presenti sul mercato nazionale e internazionale. Hanno esposto oltre quaranta produttori di piante insolite, produttori artigianali e alimentari d’eccellenza selezionati.

“Una manifestazione che ogni anno cresce di livello e di interesse – dice il vice sindaco Roberta Gaetani - sicuramente un forte richiamo per gli appassionati di botanica e di giardinaggio, perché qui si possono trovare e ammirare tante specie rare e introvabili. Personalmente sono rimasta molto colpita dal Tulipano Nero, un fiore che non avevo mai visto prima”. “Ho sempre preso parte a questa manifestazione fin dalla prima edizione con molto piacere – spiega l’assessore Elisa Mei - trovo che sia molto interessante, sia perché ogni anno Stefano Borghetti presenta novità botaniche particolari, come il Giacinto Nero, sia per la scelta espositiva di specialità alimentari naturali. Ho apprezzato lo spazio dedicato alle Strelitzie provenienti da varie zone del Paese e in particolare dalla nostra città”.

Piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, piante carnivore. I numerosi visitatori hanno potuto trovare una gran varietà di specie vegetali e floreali. Una cornice quella dell’antico maniero, che ha lasciato i numerosi visitatori piacevolmente colpiti. “Abbiamo inaugurato questa nuova edizione con entusiasmo – conclude il delegato al castello Fratarcangeli - crediamo nella valorizzazione del territorio e del castello, uno dei cardini dell’amministrazione comunale”. Oltre all’esposizione di piante, si potevano trovare prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro, dislocati nel borgo del castello.