SANTA MARINELLA - Proseguono gli appuntamenti previsti nel programma dell’amministrazione comunale per la celebrazione del Santo Patrono di Santa Marinella. “Anche quest’anno il Comune ha voluto offrire un cartellone ricco di appuntamenti, cercando di accontentare i cittadini e i tantissimi turisti che in questi giorni hanno invaso la Perla, complici anche le belle giornate di sole. Oggi, giorno di San Giuseppe, i parcheggi in centro con le strisce blu saranno gratuiti e resterà a disposizione tutta la settimana l’area di sosta vicino all’arena Lucciola.

“Auguriamo a tutti di trascorrere questi giorni di festa in allegria e serenità – dice il sindaco - nel rispetto della festa del Santo Patrono”. Grande successo per il concerto della Banda “Uniti per la Musica”, tenutosi domenica sera presso la Chiesa San Giuseppe. Un pubblico numeroso e attento ha apprezzato con entusiasmo le esecuzioni presentate dai musicisti diretti dal Maestro Emilio Casadei, sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro D’Aureli. Presenti gli assessori Gino Vinaccia e Andrea Amanati. Ieri, l’appuntamento è stato con l’associazione ludica L’Armata Brancaleone e i suoi esperti dimostratori, che hanno offerto una ricca selezione di giochi da tavolo per neofiti e appassionati presso la Casina Trincia. Alla sakla Flaminia è stato proiettato il docufilm “Cuore di padre” del regista spagnolo Andres Garrico.

“Nel documentario è stata approfondita la figura di San Giuseppe – dice l’assessore Vinaccia – che ha messo in risalto alcuni luoghi sacri a lui dedicati e riportato testimonianze di persone che hanno ottenuto grazie per sua intercessione. San Giuseppe è una figura tanto umile quanto potente. Nel docufilm emerge tutta la sua importanza spirituale e culturale. In precedenza, a nessuno era mai venuto in mente di girare un film su San Giuseppe, Garrigó e Goya Producciones l’hanno fatto, raccogliendo informazioni inedite e testimonianze fortissime”.

