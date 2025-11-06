CIVITAVECCHIA – Sabato pomeriggio l’oratorio salesiano di via Buonarroti si è riempito di voci, risate e profumo di castagne. Fin dalle 16.30, con i cancelli spalancati, famiglie, bambini e ragazzi hanno affollato il cortile per trascorrere insieme qualche ora tra giochi, musica e animazione. Cartocci fumanti tra le mani, chiacchiere, sorrisi e il piacere di ritrovarsi per la tradizionale castagnata organizzata con la preziosa collaborazione degli ex allievi, ormai un appuntamento immancabile per tutta la comunità salesiana.

L’iniziativa, come da tradizione, ha voluto ricordare il “miracolo delle castagne” di Don Bosco, simbolo di condivisione e fiducia nella Provvidenza. Quest’anno, su iniziativa del nuovo parroco don Alessio, la celebrazione si è svolta il 1° novembre, unendo la memoria del santo torinese alla ricorrenza di Ognissanti: un modo per vivere insieme la gioia della fede, nel segno della semplicità e dello spirito salesiano.