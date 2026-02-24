SANTA MARINELLA – il febbraio che non ti aspetti: ristoranti d'assalto e lungomare da "sold out" Sembrava una domenica di giugno, e invece il calendario segna ancora febbraio. Record di presenze a Santa Marinella e Santa Severa che confermano come il binomio tra temperature miti e voglia di mare possa trasformare un fine settimana invernale in un vero e proprio test generale per la stagione estiva. Dalle pizzerie, alle trattorie e ai ristoranti gourmet affacciati sul mare si è registrato il tutto esaurito. In molti hanno prenotato per tempo e chi ha tentato la fortuna dell'ultimo minuto, si è dovuto scontrare con file d'attesa che non si vedevano da Ferragosto. Protagonisti assoluti i classici della cucina locale, con una richiesta senza sosta di primi piatti di mare e crudi, mettendo a dura prova le brigate di cucina che hanno lavorato a ritmi da alta stagione. "Sapevamo che il meteo sarebbe stato favorevole, ma una risposta del genere a febbraio è quasi senza precedenti- ha detto Francesco Fiorucci noto ristoratore del centro- Scaldiamo i motori in vista della prossima stagione estiva e dei prossimi fine settimana". Non è stata solo la ristorazione a beneficiare del picco di presenze. Il Lungomare Guglielmo Marconi è stato trasformato in una via del passeggio ininterrotta. Stessa sorte per il lungomare Pyrgi a Santa Severa, dove in tantissimi hanno preso d'assalto le spiagge per godersi i primi raggi di un sole che questo inverno è stato piuttosto timido.