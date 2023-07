TOLFA – A Tolfa si ferma tutto: è il giorno del 33° Torneo dei Butteri Rionale e in paese cresce l'attesa è sale l'adrenalina. Ognuno in cuore suo spera che a portare a casa la Bandiera sia oggi il proprio Rione. Il Torneo dei Butteri è un importante e grande appuntamento con la tradizione: la competizione sportiva più attesa dell’anno si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso il campo equestre del Polo Fieristico La Nocchia. Il campo di gara è stato realizzato da Italo Ciambella e Mauro Testa. I sei Rioni di Tolfa si contenderanno la ”Bandiera” realizzata dall’artista Silvia Di Silvestro che si è aggiunta la vittoria nel bando di concorso.

Il Torneo Rionale è organizzato in collaborazione fra la Pro Loco, l’amministrazione comunale e l’Università Agraria di Tolfa e ha il patrocinio di Cittaslow, Tolfa Città del Cavallo e della Regione Lazio. Al termine delle tre spettacolari prove, il Rione vincitore accederà di diritto alla competizione equestre regionale del 15 agosto (53^ edizione), che vede da sempre la presenza di tanti cavalieri provenienti da tutta la Regione: qui le squadre di tutti i Comuni della Regione Lazio che supereranno le qualificazioni, verranno ospitate a Tolfa come tutti gli anni il 15 agosto, per disputare questa straordinaria competizione equestre che decreterà il Comune vincitore. Il Torneo Rionale dei Butteri è un vero e proprio spettacolo all'insegna della tecnica equestre ed è suddiviso in tre prove: il gioco dell’anello, il gioco del cappello ed il gioco del vitello. Il giudice di campo sarà Palombi di Vetralla; lo speaker, invece, sarà Massimo Morra, istruttore, allevatore e domatore di cavalli, ex buttero e proprietario del centro di equitazione "Natura e Cavallo". In vista di questa manifestazione ieri pomeriggio alle ore 17,30 la Banda Musicale ”Giuseppe Verdi” di Tolfa, diretta dal maestro direttore Stefania Bentivoglio, ha aperto il corteo della ”Sfilata equestre” che dal Centro Storico si è snodata fin sotto il Palazzo Comunale con tutte le squadre dei sei Rioni a cavallo alla presenza della sindaca Stefania Bentivoglio, del presidente della Pro Loco Felice Tidei, della vicepresidente Angela Ceccarelli, nonché di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Agraria, della Pro Loco, dei rappresentanti dei Rioni e delle varie associazioni e delle autorità civili e militari. La novità di quest'anno è stata la presenza dinuna coppia di vacche maremmane col giogo e il corteo formato da figuranti con abiti da contadini e attrezzi della preparazione del terreno e della semina della Tolfa di una volta. Presenti e attivi come sempre i vigili della Polizia locale, i volontari della Prociv coordinati da Mario Filabozzi e quelli della Cri. A seguire si è svolta la Cena del Buttero preparata dallo chef Antonio Morra (Buzzico). Oggi pomeriggio invece sarà dedicato allo sport equestre e a darsi battaglia in campo saranno i Rioni Cappuccini (colori biancoceleste con stemma la campana della chiesa dei Cappuccini cuore del Rione), Casalaccio (colori rosso -verde; nello stemma è raffigurato un casale), Lizzera (colore bianco-verde; emblema la fontana), Poggiarello (colori giallo-verde; nello stemma è raffigurato un gallo), Rocca (colori bianco-rosso; all’interno dello stemma la Rocca) e Sughera (colori giallo-rosso; stemma il santuario della Sughera). Per il Poggiarello del presidente Franco Smacchia gareggeranno Stefano Olivetti (Cecilia), Moreno Olivetti (Imperatrice) e Fabrizio Chima (Murientes). Per il Rione Rocca del presidente Veronica Vannicola scenderanno nell’arena Riccardo Fracassa su Scheggia, Giuseppe Testa su Malefica, Andrea Fracassa su Principessa e Fabrizio Fronti su Ciuffetto. Per il Rione Casalaccio del presidente Dario Cascianelli scenderanno in campo Dario Cascianelli su Veleno, Francesco Fiorucci su Garulf, Alessandro Cascianelli su Filippo, Stefano Moretti su Penny. Per il Rione Lizzera del presidente Lucia Tagliani gareggeranno Stefano Della Corte su Syria, Livio Santoni su Mughetto, Luca Mariani su Siena e Sara Corrado su Flicka. Per il Rione Cappuccini del presidente Mauro Maranini gareggeranno Mirco Guiducci, Stefano Perfetti, Giulio Onori e Alessio Fracassa . Per la Sughera del presidente Alessio Vannicola gareggeranno Pierluigi Papa su Kyra, Alessandro Papa su Medina, Alessio Testa su Principessa, Daniele Piermarini su Coletta. Un evento quello di oggi pomeriggio che coniuga tradizione, competizione sportiva ed identità culturale.