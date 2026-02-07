SANTA MARINELLA – Il Punto di Facilitazione Digitale presso la Biblioteca Civica è ufficialmente ripartito. La Commissaria prefettizia, dott.ssa Desideria Toscano, ha firmato la delibera di Giunta n. 3 del 27-01-2026, disponendo la riapertura dello sportello che era rimasto chiuso nel mese di gennaio a causa della naturale scadenza del progetto PNRR.

La richiesta di proroga, spinta dai settori sociali e culturali del Comune, è stata accolta per rispondere alle numerose richieste dei cittadini. Il servizio si è infatti rivelato essenziale per supportare chiunque riscontri difficoltà nell'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Nato per accorciare le distanze tra PA e cittadinanza, lo sportello è diventato in questi due anni un punto di riferimento fondamentale. In un contesto in cui SPID, CIE, iscrizioni scolastiche e bonus statali passano esclusivamente online, il servizio, collocato presso la Biblioteca Civica, ha rappresentato un supporto vitale, specialmente per la fascia di popolazione più anziana. Lo sportello è stato avviato due anni fa grazje all'iniziativa di Regione Lazio "BiBLaB - anchE-IO", finanziata dal PNRR, a cui il Comune di Santa Marinella ha aderito insieme ad altri centri del Sbcs

(Campagnano, Cerveteri, Ladispoli e il capofila Formello).

Il Punto non offre solo assistenza tecnica, ma una vera e propria attività di alfabetizzazione digitale.

Il Comune ha confermato la prosecuzione del servizio fino alla fine di maggio 2026. I cittadini potranno recarsi allo sportello per avere supporto nella presentazione di domande per bonus, accesso alle RSA consultazione del cassetto fiscale e sanitario e altro ancora.

La riapertura è stata accolta con grande soddisfazione dall'utenza, confermando che questo spazio è molto più di un semplice ufficio: è un vero esercizio di democrazia e inclusione sociale.