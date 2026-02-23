CIVITAVECCHIA – A Civitavecchia la Giornata di Raccolta del Farmaco si è confermata un'importante occasione di solidarietà e partecipazione civica e ha toccato picchi clamorosi nei dati registrati: ancora una volta in costante ascesa. Circa 300 farmaci donati dai cittadini che Csp donerà al Banco Farmaceutico a sostegno dei soggetti più deboli.

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico e patrocinata dal Comune, ha visto il coinvolgimento di cittadini e delle Farmacie comunali “Cisterna” e “Boccelle” uniti da un obiettivo comune: garantire l'accesso alle cure alle persone e alle famiglie in condizione di fragilità economica. Si è dunque conclusa con un successo speciale la 26a edizione della campagna nazionale di raccolta dei farmaci da banco in favore delle persone meno abbienti, svoltasi nel recente periodo compreso tra il 10 e il 16 febbraio.

«La partecipazione dei cittadini dimostra quanto sia forte il valore della solidarietà nella nostra città – ha commentato soddisfatta la presidente di Csp Francesca Romana Tomaselli – un’altra fattiva testimonianza della sensibilità sociale dei cittadini civitavecchiesi che ci permetterà di rispondere in modo concreto a un fabbisogno in costante crescita da parte degli enti assistenziali del territorio. Desidero ringraziare i nostri farmacisti e tutto il personale dipendente in servizio presso le Farmacie coinvolte che hanno favorito la conoscenza dell'iniziativa, e il Comune di Civitavecchia, confermando quanto il sostegno istituzionale sia fondamentale per realizzare iniziative che guardano al bene comune».

Le Farmacie Comunali di Civitavecchia continuano a essere un punto di riferimento non solo sanitario, ma anche umano e civico per il territorio.

Anche a livello nazionale è stata un'edizione da record assoluto con 9.257 confezioni di farmaci donati per un valore economico di oltre 83.102,40€. Si riscontra, infatti, un significativo aumento rispetto agli anni precedenti, quando erano state raccolte 7.600 confezioni (2025) e 6.240 (2024).