CIVITAVECCHIA – Un laboratorio di creatività, condivisione e tradizione che ha coinvolto bambini e famiglie, trasformando il presepe in un’esperienza educativa e affettiva. È questo lo spirito della seconda edizione del Concorso dei Presepi promosso dall’Istituto FMA Santa Sofia e dall’Oratorio Maria Ausiliatrice – grazie alla direttrice suor Ausilia e alla coordinatrice dell’oratorio suor Claudia - che ha invitato i partecipanti a realizzare presepi originali, con una misura massima di 50 centimetri.

I bambini hanno dato vita a opere sorprendenti per fantasia e cura dei dettagli: presepi realizzati con frutta secca, pagine di libri, pietre, mattoncini Lego, accanto a rappresentazioni più tradizionali ma altrettanto suggestive.

Come racconta una mamma, «tutti i bimbi hanno partecipato mettendo in pratica un progetto con l’aiuto di qualche familiare». Un’esperienza che ha saputo andare oltre l’aspetto artistico: «Vedere mio figlio condividere questo piccolo lavoro con mio padre, che gli ha insegnato ad avvitare, trapanare e pitturare, è stata una forte emozione, un ricordo che porteremo sempre nel cuore».

Di fronte a tanta bellezza, impegno e originalità, la commissione ha scelto di premiare tutti: una vittoria collettiva che conferma il valore educativo dell’iniziativa e il senso profondo del Natale vissuto insieme.