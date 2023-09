ALLUMIERE - Ali di folla hanno assistito domenica alla corsa dei Somari in linea, evento tradizionale che rientra nell'ambito del calendario dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. La kermesse è stata promossa dal Comune di Tolfa, dal delegato al Palio Augusto Superchi, dalla Pro Loco, dall'Agraria. Oltre 30 i somari delle Contrade e delle varie scuderie di privati che hanno partecipato. Alla fine delle avvincenti corse la vittoria se l'è aggiudicata l'asino Pogba della Contrada Burò montato dal bravissimo ed esperto fantino Rinaldo Monaldi; dietro a lui Nero di Troia della Contrada La Bianca montato da Simone Spagnoli. Terzo posto per la Scuderia Uccellatore con il fantino Paolo Fabbi. Mossiere della giornata Paolo Stefanini. Eccellente come sempre il lavoro della Polizia Locale, dei volontari della Protezione civile e della Croce Rossa e delle Forze dell’ordine. Soddisfazione espressa dal sindaco per l'ottima riuscita della manifestazione e tanti i complimenti del primo cittadino Luigi Landi "alla contrada Burò, al Fantino Rinaldo Monaldi e al suo presidente per questa importante vittoria nella gara più tradizionale delle corse in linea degli asini. È stata una bellissima corsa con una organizzazione perfetta e con tanta partecipazione e per questo ringrazio il delegato Augusto Superchi, la presidente della Associazione delle Contrade Tiziana Franceschini, i volontari guidati dalla struttura del Comune, le Contrade, la Polizia Locale, la Protezione civile, la Croce Rossa e le Forze dell’ordine". Grande soddisfazione in casa Burò: "È stata una bellissima vittoria oggi per la nostra Contrada nella tradizionale corsa dell'8 settembre, con Rinaldo Monaldi sull'asino Pogba. Grazie a tutti coloro che lavorano, con rispetto e unità di intenti, dando sempre il massimo per portare in alto i colori del Burò - spiegano dalla Contrafa bianconera - grazie, in particolare al presidente Amedeo Mariani, al nostro fantino Rinaldo Monaldi, al direttivo, a tutti i ragazzi della scuderia guidati dai responsabili Claudio Appetecchi, Fabrizio Mariani ed Emanuele Agostini. A Claudio, inoltre, facciamo tanti auguri per il suo cinquantesimo compleanno, festeggiato con questo bel risultato. Ad maiora: per aspera ad astra".