ALLUMIERE - In questa Santa Pasqua il parroco di Allumiere, don Roberto Fiorucci, lancia dalle pagine del nostro giornale il suo messaggio pasquale rivolto alla comunità di Allumiere, ma anche a tutti i lettori.

"Carissimi tutti - scrive il parroco don Roberto - siamo giunti a Pasqua. È questa la festa più importante dell’Anno liturgico.

Pasqua è la festa della gioia; è la festa della vita; è la festa dell’amore. Gesù, l’Amore vero, dopo aver consegnato la vita al Padre per noi, è risorto; ha sconfitto la morte, ha ritrovato la vita. Via dai nostri cuori la tristezza, l’angoscia, la disperazione: siamo risorti! Immersi, grazie al Battesimo, nello stesso mistero pasquale di Cristo, siamo partecipi non solo della morte ma anche della vita eterna. Questa comincia qui, oggi, non domani, nell’aldilà: Cristo è già risorto. Non ti senti risorto? Vuol dire che non hai ancora rimosso la pietra dall’ingresso del tuo cuore. Il tuo cuore è ancora un “sepolcro”.

Se non sai come fare per rimuovere la pietra, alza lo sguardo.

Le donne che al mattino di Pasqua si recavano al sepolcro per ungere il corpo di Gesù, si chiedevano: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande» (Mc 16,3-4). Alzare lo sguardo significa cercare Dio, fidarsi di Lui, buttarsi tra le sue braccia. Solo così cadranno le pietre e i cuori diventeranno focolai d’amore. Solo così passeremo dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia, dalla disperazione alla pace.

E sarà Pasqua anche per noi. Proviamoci. Auguri di buona Pasqua a tutti, vostro don Roberto".

