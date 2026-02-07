SANTA MARINELLA – L’associazione Asd Il Melograno lancerà a marzo un corso di autodifesa legalmente riconosciuto da Stato e Coni, aperto a donne, uomini, anziani e persone con disabilità.

Le lezioni si terranno nella palestra della scuola media Carducci e saranno guidate dall’istruttore Francesco Sanna, esperto in Taekwondo, Krav Maga, MMA e altre discipline.

Gli iscritti dovranno portare solo tuta e scarpe da palestra; altri materiali saranno forniti dall’associazione. Il corso si concluderà con un saggio finale e la consegna degli attestati alla presenza di autorità locali. La quota di iscrizione è di 10 euro, assicurazione inclusa.