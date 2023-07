CIVITAVECCHIA – Gli abitanti di Boccelle chiedono all'amministrazione comunale che il parco Baden Powell venga chiuso in orario notturno. «La situazione sta diventando ingestibile per quanto riguarda il disturbo della quiete pubblica – hanno lamentato i residenti - la notte il parco si riempie di giovani ineducati che disturbano profondamente gli abitanti del quartiere. Per cui con molta insistenza chiediamo al sindaco che si mobiliti il prima possibile per prendere provvedimenti a tal proposito».