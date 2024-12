CIVITAVECCHIA – Il 3 novembre il Padel Village si è colorato di rosa con il torneo di padel dell’associazione “In the Clauds” per il terzo anno consecutivo, dove la prevenzione e lo sport sono stati i veri vincitori.

Infatti, oltre al torneo di Padel è stata organizzata una lezione di pilates con "Balance Pilates Studio" e un salotto della prevenzione dove Marco Baleno ha intervistato vari esperti parlando del tema. La manifestazione è stata ospitata e co-organizzata con il Padel Village e dall’associazione In The Clauds per raccogliere fondi per la prevenzione del tumore al seno sul nostro territorio.

«Un pomeriggio in rosa, con tante ragazze, con l’obiettivo di fare sport e stare insieme, ricordando la nostra amica Claudia Sacco – commenta il presidente dell’associazione Marco Cucinotta – ringraziamo Gino Tidei del Padel Village, Smash88 e l’enoteca Baiocco per i premi, tutte le autorità intervenute, tra cui Enzo D'anto vice sindaco, Annalisa di Giovanni dell’Andos e i tanti esperti intervenuti nel nostro salotto della prevenzione».

«Con il ricavato di questa giornata andremo a finanziare visite di prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne – continua Simone Calcagno dell’associazione – tra ottobre e dicembre ci saranno diverse giornate del nostro programma di screening insieme al dottor Massimo Caimi».

«È stata una giornata particolare – ha aggiunto Gino Tidei del Padel Village – abbiamo ospitato un torneo con tante ragazze e dato il nostro contributo per diffondere il messaggio della prevenzione del tumore al seno. L’atmosfera che si respirava era unica, abbiamo passato una mattinata insieme a tante belle persone. Quando abbiamo pensato a questo posto lo immaginavamo così, non solo sport e divertimento, un posto inclusivo e sicuramente aperto a qualsiasi iniziativa benefica».