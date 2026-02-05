SANTA MARINELLA – Il Comitato per il Castello di Santa Severa esprime forte preoccupazione per le ultime notizie: LazioCrea punterebbe alla gestione totale della biglietteria e dei servizi del Polo Museale. Secondo il Comitato, questa mossa ridurrebbe il Comune di Santa Marinella a un ruolo di secondo piano, danneggiando l'economia locale. Uno dei rischi è la riduzione degli spazi museali e delle giornate a disposizione del Comune per eventi istituzionali.

Lazio Crea gestirebbe anche le visite guidate e la didattica, da sempre coordinata e organizzata dal Polo Museale Civico in collaborazione con il Gatc.

Un piano quello di Lazio Crea già bocciato dalla cittadinanza in due affollate assemblee e ritenuto "irricevibile" da ex consiglieri di ogni schieramento.

L’obiettivo da perseguire, secondo il Comitato, è l'affidamento diretto dei Musei Civici al Comune, che gestirebbe personale e promozione tramite la propria società in house Multiservizi. Questo garantirebbe maggiori ricavi per la città e un rilancio vero della ricerca archeologica locale.

Il Comitato confida ora nell'intervento della Commissaria Toscano, nella certezza che vorrà tener conto della volontà della cittadinanza e si vada verso un confronto paritario che incontri il favore di coloro che in primis vivono il Castello, bene pubblico e patrimonio di tutti.