TOLFA - Quello passato a Tolfa è stato un fine settimana di maggio strepitoso, ricco di iniziative all’insegna della solidarietà, dello sport e della musica. Oltre allo strepitoso successo ottenuto dai Picnic musicali promossi dal Tolfa jazz aps in collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'Università Agraria, sabato e domenica Tolfa ha fatto da cornice ad altri eventi e appuntamenti molto partecipati, piacevoli ed emozionanti.

Nel tardo pomeriggio di domenica si è svolta un’iniziativa all’insegna della musica di qualità con l’ultimo appuntamento della rassegna musicale primaverile: “Note in fiore”, organizzata dalla Banda e la Scuola di Musica Giuseppe Verdi che si è tenuto presso lo splendido chiostro del Polo culturale.

"Per l'occasione - spiega l'assessora alla Cultura e valorizzazione del Borgo, Tomasa Pala - si sono esibiti magistralmente il gruppo “Musica d’Insieme”, diretto dal maestro Giancarlo Annibali e il “Quartetto di Flauti” diretto dalla maestra Luigina Sestili".

Grande successo per le finali regionali Opes di pallavolo "Trofeo Monti della Tolfa" disputatesi nei palazzetti di Tolfa ed Allumiere. "Arrivati al culmine della stagione - prosegue l'assessora Pala - è il momento di tirare le somme dopo tanto duro lavoro fatto di intrecci di partite (quasi 1000 da novembre ad oggi), spostamenti gara, ore passate in palestra e non solo. Durante i due fine settimana sono arrivati in collina per sfidarsi più di 900 atleti provenienti dall'intero territorio regionale, dai più piccoli under 12 fino alle categorie Open. Un flusso di atleti, accompagnatori, genitori, nonni e tanta tifoseria che ha riempito gli spalti dei palazzetti e che ha invaso piacevolmente i due borghi collinari che come gli altri anni, oramai siamo alla terza edizione, hanno aperto le porte dei musei al popolo della pallavolo e messo a disposizione il territorio per visite guidate alla scoperta della storia e della natura. Un ringraziamento speciale ai due responsabili Opes Pallavolo Nazionale David Simbolotti e regionale Francesco Fiorini che hanno creduto e continuano a credere alla formula proposta dalle due asd pallavolo di Tolfa e Allumiere, alle oltre 40 Società finaliste che hanno partecipato e che con entusiasmo si dirigono sui Monti della Tolfa per disputare le finali e godere della bellezza dei nostri territori". In seno poi al programma della Settimana del Sollievo, che ha avuto come tema: "Il profumo del Sollievo", il Comune di Tolfa sabato 27 maggio ha dedicato la quercia secolare in piazza Vittorio Veneto alle cure palliative. "Nella targa - prosegue ancora l'assessora alla Cultura, Pala - si legge "Come il Leccio esposto al vento, alla pioggia e alle intemperie mantiene ferme le sue radici e non smette di germogliare, così l'uomo colpito dalla malattia può trovare sollievo e continuare a vivere la sua vita insieme all'equipe delle cure palliative" ed è dedicata al Centro Cure Palliative ''Carlo Chenis'' di Civitavecchia ASL RM4". Ma non è finita qui: dal 25 al 27 maggio il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre ha organizzato la consueta ''Biennale dello Spazio Pubblico'' (BISP) giunta alla quindicesima edizione. L'Ateneo capitolino ha dedicato uno spazio proprio a Tolfa ed alle prime elaborazioni del progetto PNRR Borghi con particolare attenzione al centro storico. "È stato un fine settimana veramente intenso - conclude l'assessora alla Cultura Tomasa Pala, che dimostra la volontà e il desiderio di rendere Tolfa sempre piú protagonista nel settore dell'offerta culturale-turistica e sempre piú attenta ad intercettare nuovi interessi e richieste, nonché pronta a mettersi in gioco diversificando l'offerta e, soprattutto, facendo interagire sempre e comunque in tutti gli eventi storia, musica, natura, solidarietà, enogastronomia, sentieristica, studi e ricerche di livello universitario, sport, benessere e divertimento per tutte le età"

