MONTALTO DI CASTRO - Il magico Presepe Vivente di Montalto di Castro domenica illuminerà il centro storico. Il suggestivo centro storico di Montalto di Castro si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, domenica 17 dicembre, quando il tradizionale Presepe vivente farà rivivere la magia del Natale. L'evento, atteso con trepidazione dalla comunità locale e oltre, inizierà alle ore 16,30, promettendo un pomeriggio indimenticabile per tutta la famiglia. L'atmosfera unica e coinvolgente del Presepe vivente, con il sostegno del Comune e di Enel, è stata curata nei minimi dettagli grazie alla dedizione di numerosi volontari e di tutte le associazioni locali, a cura della Proloco, dell’Arciconfraternita del Gonfalone di Santa Croce e delle parrocchie di Montalto. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi completamente nella magia del Natale, passeggiando tra le antiche vie e assistendo alle rappresentazioni vivide e commoventi che trasporteranno tutti indietro nel tempo. Ogni angolo del centro storico si animerà con la rievocazione della Sacra Famiglia, attraverso la musica dello zampognaro, gli antichi mestieri degli artigiani dell'epoca e dei pastori, creando uno scenario che si amalgama perfettamente con l'incanto di una piccola Betlemme di 2mila anni fa. Non è solo un evento religioso, ma anche un'occasione per promuovere la cultura, la tradizione e la partecipazione comunitaria. Il Comune di Montalto di Castro invita tutti a partecipare a questa meravigliosa celebrazione natalizia e a godere dell'atmosfera unica che solo il Presepe Vivente può offrire. L'evento è aperto a tutti e rappresenta un'opportunità per vivere l'incanto del Natale in un contesto suggestivo e coinvolgente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA