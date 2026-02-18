SANTA MARINELLA – Anche quest’anno, migliaia di studenti e alunni si sono riversati in strada, per la tradizionale sfilata di Carnevale riservata alle scuole di Santa Marinella, che ha coinvolto anche gli istituti dell'infanzia, primari e secondari. Il corteo, che aveva come tema “La Pace”, ha interessato il consueto tragitto, che dalle sedi dei rispettivi istituti scolastici, ha portato tutti nel piazzale di Parco Kennedy, da dove è partita la sfilata accompagnata dalla musica che emanavano gigantesche casse collocate su un mezzo agricolo che apriva il corteo per riversarsi poi nel piazzale del campo sportivo. La marea studentesca, passando tra due ali di folla, ha percorso via delle Colonie, via Punico, via Rucellai e via Cicerone. L’organizzazione dell’evento è stata, come al solito, proposta dall’Istituto Comprensivo di Piazzale della Gioventù, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ed ha coinvolto migliaia di partecipanti tra studenti, insegnanti e genitori. Santa Marinella dunque ha vissuto una giornata di pura gioia e creatività, grazie alla tradizionale sfilata di Carnevale. Un fiume di bambini e ragazzi, mascherati con costumi fantasiosi e colorati, ha attraversato la città, regalando sorrisi e allegria a un pubblico caloroso e partecipe. L’evento, che ha visto protagonisti gli studenti di tutte le età, ha trasformato le strade in un palcoscenico a cielo aperto, dove la fantasia e la spensieratezza sono state le vere regine. I piccoli partecipanti, con la loro energia contagiosa, hanno sfilato sfoggiando travestimenti originali e divertenti inerenti il tema di quest’anno che era quello della Pace e sono stati il frutto dell’impegno e della creatività di insegnanti e genitori.