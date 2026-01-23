CIVITAVECCHIA – Volontari in azione alla spiaggia della Marina, domenica 25 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30,in occasione della XXXV edizione della manifestazione nazionale “Il Mare d’Inverno” – iniziativa con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Lazio – organizzata in città dal gruppo locale di Fare Verde in collaborazione con il gruppo di cammino Civitavecchia della Asl Roma 4 e Il Leo Club Civitavecchia-Santa Marinella. Il ritrovo sarà a piazza Betlemme con i volontari che effettueranno il recupero dei rifiuti presenti sull’arenile.

«Scopo dell’iniziativa – spiega Paolo De Mutiis, presidente del gruppo locale - è di ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all'anno e non solo durante il periodo estivo e di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e di riciclarli il più possibile, ricordando che le discariche sono l’ultima soluzione possibile per i rifiuti che non si riescono a eliminare o riciclare». La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e ai volontari saranno forniti guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti.

Informazioni: Tel. 3398870987 – posta elettronica: fareverdecivitavecchia@gmail.com