CIVITAVECCHIA – Un appuntamento speciale attende i più piccoli.
La Biblioteca Civica ha organizzato per domani alle ore 11 un nuovo appuntamento con il volontari di Nati per Leggere.
La magia della lettura ad alta voce torna protagonista grazie alla disponibilità dei ragazzi del Servizio Civile.
Saranno Ilenia D’Ascenzo e Matteo Tuscolano a guidare i bambini in un viaggio fatto di storie, rime ed emozioni, dimostrando ancora una volta come un libro possa essere il miglior compagno di giochi.
Per rende re l’atmosfera in sintonia con il Carnevale, i partecipanti possono presentarsi in maschera.
Che siano pirati, fatine, supereroi o piccoli animali, i bambini potranno ascoltare le avventure dei loro personaggi preferiti calati nei panni dei loro idoli.
"Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla tenera età è un dono prezioso che rafforza il legame affettivo e stimola lo sviluppo cognitivo," spiegano i promotori dell'iniziativa. "Farlo in un contesto di festa come il Carnevale rende l'esperienza ancora più memorabile".
L’ingresso è libero.