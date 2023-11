VITTORIA TASSONI

Il risotto zucca e salsiccia è un piatto che incarna l'essenza della cucina italiana, con i suoi sapori ricchi e avvolgenti. Questa deliziosa preparazione unisce la dolcezza della zucca, con la sua consistenza cremosa, al sapore robusto e succulento della salsiccia. Questo piatto è una vera esplosione di sapori autunnali, perfetto per le fredde serate invernali o come un piatto confortante in qualsiasi momento dell'anno. L'aroma della salsiccia si fonde armoniosamente con la dolcezza della zucca, creando un equilibrio gustativo unico. In questa ricetta, come tocco finale aggiungiamo la marzolina, un formaggio presidio Slow Food e scopriremo come i sapori contrastanti si uniscono in un'armoniosa sinfonia culinaria perfetti per un confort food.

Risotto alla zucca e salsiccia

Ingredienti per 4 persone

Preparazione 10 min, cottura 20 min

320 g di riso Carnaroli

350 g di zucca

200 g di salsiccia

50 g di marzolina presidio Slow Food

½ bicchiere di vino bianco

1 scalogno

1 lt di brodo vegetale

30 g di burro

30 g di parmigiano

Sale e pepe

Pulisci la zucca, privala dei semi e della buccia e tagliala a pezzettini. Puoi anche tritarla grossolanamente

Spella e sbriciola la salsiccia,

Sbuccia e taglia la cipolla quindi fai imbiondire in una casseruola con l'olio.

Unisci la salsiccia alle cipolle e sfuma con il vino bianco

Aggiungi ora la zucca, mescola e fai cuocere una decina di minuti a fiamma bassa

Versa il riso, fai tostare nel condimento mescolando con un cucchiaio.

Cuoci il risotto con la zucca e la salsiccia aggiungendo il brodo bollente un mestolo per volta mescolando di tanto in tanto.

A fine cottura, aggiusta di sale, spegni il fuoco e manteca il risotto aggiungendo il burro e il parmigiano

Fai riposare il risotto zucca e salsiccia qualche minuto e prima di servirlo nei piatti spolvera con scagliette di marzolina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA