CIVITAVECCHIA – Un nuovo gioiello della Marina Militare italiana apre le porte alla popolazione. Il sommergibile Todaro della Marina Militare ieri mattina ha ormeggiato nel porto di Civitavecchia, nei pressi del Forte Michelangelo, dove rimarrà fino al prossimo 22 novembre. Il sommergibile sarà aperto alle visite della popolazione locale oggi, 19 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30. Si tratta di iniziative molto apprezzate dalla cittadinanza come, ad esempio, nel caso delle visite alla Nave Garibaldi o a Cavour, Duilio e Bergamini che hanno fatto il pieno di visitatori nelle loro giornate di sosta nello scalo cittadino. Il sommergibile Todaro è uno dei più della classe U212A della Marina Militare Italiana. È uno dei due sottomarini della classe Todaro, progettati in Germania, ma costruiti in Italia da Fincantieri. Si tratta dei sottomarini convenzionali da piccola crociera (costieri) più moderni al mondo, dotati di propulsione diesel-elettrica affiancata ad un sistema di celle a combustibile indipendente dall'ossigeno.

