CIVITAVECCHIA – La sezione Fidapa BPW Italy di Civitavecchia, presieduta da Laura Maria Gurrado, organizza il Convegno “L’evoluzione del cervello umano” .

Il convegno, patrocinato dalla Asl Roma 4, si terrà venerdì 31 gennaio, alle 17, presso la Sala Conferenze “G. Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ. di Via Risorgimento 8/12. Relatori del convegno saranno il dottor Fabio Procacciante, Ordinario di Chirurgia - Università di Roma Sapienza, e la dottoressa Carola Celozzi, Direttore Dipartimento salute mentale Asl Roma 4. Il primo svilupperà il tema “Lo straordinario cervello femminile” illustrando in particolare i motivi per cui il cervello maschile e quello femminile si sono differenziati e cosa comporta questo processo; la seconda affronterà la tematica “Riflessioni sulle differenze di genere tra neuroscienze e fattori culturali.” Moderatore del convegno sarà il giornalista Rai Alessio Rocchi.