CIVITAVECCHIA – Due giorni di celebrazioni, domani e venerdì, per la festa di Sant’Antonio di Padova. Tutto ruota attorno al Santuario della Santissima Concezione al Ghetto dove, domani alle 18, monsignor Cono Firringa celebrerà la santa messa seguita dalla processione che percorrerà le vie del centro. In particolare, il corteo religioso si snoderà lungo via Felice Cavallotti, via Enrico Toti, via Cesare Battisti, via Cialdi, via Principe Umberto, corso Centocelle, largo Plebiscito, via Cesare Battisti, via Diaz, piazzale degli Eroi. Ad accompagnare la processione la banda Ponchielli diretta dal maestro Dario Feoli.

venerdì invece alle 7.30, 11,30 e 18, con quella delle 11.30 che sarà celebrata dal vescovo, monsignor Gianrico Ruzza. In tutte le sante messe sarà distribuito il pane di Sant’Antonio.