S. MARINELLA - La comunità Carmelitana di Santa Marinella è in festa La famiglia del Carmelo è impegnata per la solennità del Corpus Domini, celebrata al termine della Messa pomeridiana domenicale. L’itinerario della processione ha toccato i vari istituti religiosi di riposo, con le famiglie che hanno allestito gli altari solenni e il corteo di parrocchiani e fedeli ad animare con canti e preghiere le vie adiacenti la chiesa Del Carmelo. La solennità del Corpus Domini è transitata con il Santo Sacramento portato da padre John per momenti di sosta in preghiera in via F Odescalchi all’istituto Regina Coelorum, all’istituto S. Volto, in via Crescenzio, ed è proseguita in via Cicerone, sostando all’istituto delle suore Benedettine. Proseguendo per via Pirgus, la processione è giunta poi alla Chiesa del Rosario, dove il parroco ha impartito la benedizione sui tredici ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione, a tutte le persone presenti e agli ammalati della parrocchia.