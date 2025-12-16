CIVITAVECCHIA – Compie oggi 70 anni Iolanda Zanfrisco. Un traguardo che coincide con un altro dato significativo: cinquant’anni di attività teatrale, maturati interamente all’interno della scena culturale locale.

Attrice e regista, Zanfrisco è da decenni una presenza costante nel teatro amatoriale cittadino. Un ambito che raramente finisce sotto i riflettori, ma che rappresenta una parte essenziale dell’offerta culturale di Civitavecchia. Il suo lavoro si è sviluppato nel tempo senza strappi, seguendo una linea di continuità fatta di studio, prove e produzione costante di spettacoli.

Cuore della sua attività è la compagnia ANTA & GO!, con cui ha portato in scena numerose rappresentazioni, spaziando dai classici alle commedie, spesso lavorando con attori non professionisti. Un teatro costruito più sul metodo che sull’improvvisazione, orientato alla formazione e alla partecipazione. Nel corso degli anni non sono mancati i riconoscimenti. Alla Rassegna “Teatro al Chiostro – Nuovi Talenti” di Tarquinia, la compagnia ha ottenuto il Primo Premio come Miglior Spettacolo con Il malato immaginario, oltre a premi per l’attore protagonista, per i costumi – curati dalla stessa Zanfrisco – e per la scenografia. Altri riconoscimenti sono arrivati nell’ambito dei circuiti FITA, con premi come il Mecenate FITA e il Colosseo FITA.

Premi che non hanno modificato l’impostazione del lavoro, rimasto ancorato a una dimensione locale e collettiva, ma che ne attestano la qualità all’interno del teatro amatoriale strutturato.

I 70 anni di Iolanda Zanfrisco diventano così l’occasione per fare il punto su un percorso lungo e coerente, che ha accompagnato per mezzo secolo la vita culturale della città, mantenendo vivo il rapporto tra il teatro e il suo pubblico. Un lavoro portato avanti nel tempo, senza clamore, ma con continuità.